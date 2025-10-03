Los Acompañantes terapéuticos de Olavarría que prestan servicios en escuelas o instituciones exigen a IOMA que pague los honorarios pendientes desde Julio del corriente. Al respecto una de las prestadoras de servicio, Rocío Roca explicó que “previo a las vacaciones de invierno, IOMA cambió la modalidad a una que se llama token, donde nosotros asistimos en nuestro inicio y nuestro cierre de prestación de manera virtual con un token. La promesa de este sistema era agilizar los tiempos de pago y hacer una dinámica que sea como más fluida de lo que venía siendo que estaba ya demorando los mismos tiempos que ahora. ¿Con qué nos encontramos cuando empezamos a presentar esta nueva modalidad y esta nueva forma de facturar? Diferentes respuestas en cuanto a lo que subíamos como papeles para cargar nuestras facturas, diferentes observaciones, se consideraban por ahí las nuevas resoluciones”.



La referente indicó que “este token acompañó un breve aumento, muy corto, estamos cobrando 5.845 a partir de esta nueva modalidad, tanto a acompañantes escolares como domiciliarios. Y nos encontramos facturando en esta modalidad nueva desde julio y aún en este día de octubre sin estar persiguiendo nuestros horarios. Era un poco lo que este nuevo sistema iba a corregir”.

La especialista aclaró que “el problema que tenemos más que nada los prestadores de salud es que primero que nada pagamos para trabajar. Nosotros no podemos facturar, si no tenemos mínimamente monotributo al día. Estas cuestiones que cualquier persona que está en la misma condición que nosotros lo sabe, entonces ya partimos de la base y que arrancamos perdiendo plata”.