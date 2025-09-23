Barreto, director del proyecto “Universidad y Cannabis”, explicó que este evento “es retomar un poco la frecuencia de las reuniones que tenemos en el marco de la Mesa Interdisciplinaria de Cannabis del Consejo Deliberante, la cual preside Guillermo Santillán y acompaña fuertemente a Agustín Romero como concejal actual. Y un poco lo que se está trabajando o que se trabajó el viernes pasado era socializar cuál ha sido el abordaje y la vinculación que se viene gestando entre el Consejo de Salud Municipal y algunos proyectos que tengo el gusto de dirigir en el marco de Universidad de Cannabis y la Facultad de Ingeniería”.

El especialista indicó que “este año sí, como novedad, todavía inédito. Estamos armando una jornada en el marco de la Mesa para discutir de cannabis. Hace rato que no sucede”.

“Hay una discusión enfocada fuertemente en a ver cómo poner un poco el cuerpo y desde el plano legislativo, el Consejo Deliberante, a la ausencia del Estado Nacional en la temática. Ha habido una retirada fuerte en lo que se venía construyendo en el plano normativo, en las disposiciones, y en lo legislativo también. Entonces, bueno, a ver cómo se puede abordar desde lo legislativo a nivel local y también acompañar o visibilizar a ver qué está pasando a nivel provincial” concluyó Barreto.