Día Mundial de la Psoriasis: “Es una enfermedad que va más allá de la piel"

“Es una enfermedad inflamatoria e inmunológica. No es contagiosa, vale aclararlo porque muchas veces la gente se asusta. Se caracteriza por inflamación de muchos de nuestros órganos y, justamente en la piel, se manifiesta en gran medida”, indicó la presidenta de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Psoriasis al explicar qué es esta enfermedad.

En otros términos, la especialista explicó que “en general se puede manifestar en cualquier momento de la vida, incluso en niños. Pero, generalmente, se evidencia en la mediana edad”.

Al referirse a las causas de la psoriasis y su relación con el estrés y los estados de ánimo, Ledesma explicó que estos no son causantes, pero sí desencadenantes. “Es una enfermedad inmunológica donde ciertas células se inflaman, y luego se agudiza fuertemente ante traumas psicológicos o situaciones de estrés intensas”.

Del mismo modo, reflexionó respecto de la importancia de la salud mental en estos casos, ya que “estas patologías estigmatizan al paciente: de pronto uno no quiere salir de su casa o usar cierta vestimenta a causa de los brotes. El paciente se siente cohibido y eso puede generar estados de ansiedad o depresión. Por eso es necesario tratar la parte mental conjuntamente con psicólogos para un tratamiento correcto”.

Respecto de los cuidados personales que debe afrontar, explicó que “no hay trabajos específicos con conclusiones válidas para esta enfermedad, pero sí sabemos que llevar una vida sana, evitar la llamada dieta proinflamatoria, manejar conscientemente las emociones y la ansiedad, además de hacer ejercicio de manera continua, son las recomendaciones principales”.

“Lo más importante es que, ante la mínima duda, se realice la consulta médica correspondiente. El ojo del dermatólogo sabrá decir si se está ante una psoriasis o no. Necesitamos una consulta rápida para darle un tratamiento precoz y eficaz”, concluyó.