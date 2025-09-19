Rocío explicó que “es un concurso que lanza todos los años la Universidad de Balseiro, se llama ID50K. El concurso consiste en un premio que son 50 mil dólares repartidos en diferentes instancias de formación, una parte que es dinero y es un impulso bastante grande para los emprendedores. Yo estoy en una startup con dos fundadoras más, que estamos desarrollando un test para detección de lesiones precursoras de cáncer colorrectal con una tecnología de biología molecular”.

En Argentina se mueren más de 7.000 personas por año y se diagnostican 15.000 casos por año, esto dio impulso a “la idea es que va a tener una indicación médica porque usa tecnología biología molecular y claramente el seguimiento y el acompañamiento médico siempre es importante para los diagnósticos. Es un test que se haría domiciliario, o sea, con una muestra de materia fecal que llegaría a los centros de procesamiento, que son laboratorios de análisis clínico, utiliza la misma metodología que fue lo de COVID, así que esa es una oportunidad respecto a la tecnología porque a todos aquellos laboratorios que pudieran resolver muestras de COVID van a poder realizar este tipo de testeos. Justamente el cáncer colorrectal es un tipo de cáncer muy particular en oncología porque desde que uno tiene una lesión precursora hasta que se desarrolla la enfermedad en pacientes de riesgo promedio, tardan unos 10 años y nosotros lo que hicimos fue aprovechar, adelantarnos al cáncer y aprovechar esa ventana biológica para poder detectar lesiones precursoras y actuar a tiempo antes de que se desarrolle la patología” explicó la especialista.

Si bien son dos días, la final del concurso se llevará a cabo el viernes 26 en la ciudad de Bariloche, donde cada equipo expondrá los rasgos generales de su proyecto y comunicará la idea ganadora.