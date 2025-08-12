Indicó que hubo una tarea previa, que les llevó tiempo, para que también los médicos y otros integrantes del sistema, entiendan cuál es el objetivo del programa.

Una de las actitudes que se evaluaban en los trabajadores entrevistados, que eran todos personal de la municipalidad aclaró, es la de la empatía, por la función que llevan adelante.

Para ubicar a los integrantes del programa hay que dirigirse frente a los box de atención de la Guardia, al lado de la farmacia, por el acceso de la Avenida Sarmiento, explicó.

Al ser consultado por publicaciones en redes en torno a faltantes de medicación y elementos en el nosocomio, descartó que esto suceda, aunque sí se ha caído la provisión de algunas drogas a pacientes determinados por parte de Nación, reveló.

También respondió en torno a lo que tiene que ver con el seguimiento de pacientes de PAMI, que siempre se ha hecho cuando pertenecen a COCEBA. Ahora se suma la posibilidad de que algunos pacientes tengan su médico de cabecera por fuera del convenio, a los que también se trata de seguir, cuando llegan al Hospital por alguna consulta.

MR