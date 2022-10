RADIO EN VIVO

'Río Limay Medio un río mágico te sorprende día a día'

Este sábado en Pescando en la Región, habló el guía patagónico Pata Leiva. Estamos con muchas espectativas para el inicio de pesca de salmónidos ,que se viene en pocas semanas , en el mes de noviembre.El río Limay está en las mejores condiciones , aguas cristalinas , muy poblado con grandes truchas ,como el año pasado que sorprendió con importantes marrones y arco iris ,en una temporada muy prometedora.