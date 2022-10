‘La Salida de Gallardo Trasciende a River’

Lo dijo en Entre Amigos Eduardo “el polaco” Caimi. El periodista y relator de AM 750 Y Súper Mitre Deportivo analizó la salida de Gallardo del conjunto Millonario y lo que puede ocurrir de ahora en más con los candidatos a ocupar el lugar que dejara vacante el entrenador más exitoso de la historia Riverplatense.