Obras en la Facultad de Ciencias de la Salud: este lunes se realizó la apertura de la licitación

Se presentaron dos ofertas. Se trata de la obra de construcción de aulas y talleres. De esta forma se retomará en poco tiempo más la obra paralizada hace algunos meses. El rector de la UNICEN, Doctor Marcelo Aba, destacó el crecimiento de la matrícula en todas las carreras que brinda la universidad luego de la pandemia.