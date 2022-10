La inflación, eso que no se resolvió en cinco minutos, ni yendo contra ella, a la guerra

La clase política lo que no percibe, lo que no comprende, es lo acuciante de cada persona detrás de un número, donde hay una madre, un padre, una niñez, que no cubre necesidades básicas y saludables de alimentación.

El “frente de ellos” poco se ha ocupado en minimizar su avance, desde el presidente que prometió una guerra contra la inflación, donde ella es la que arrasa con los billetes de los salarios que en su mayoría están por debajo del costo de la canasta básica, hasta el nuevo ministro de economía que solo firma más ajuste para los sectores populares, pero no ejerce presión sobre los formadores de precios que remarcan diariamente en beneficio propio. El mismo INDEC informó que, el valor de la canasta básica de alimentos se encareció un 6,2%, sumando en estos 9 meses, un 66,1%.

Los alimentos crecen por encima del nivel general de precios, y lo preocupante de ello es que por la escalada inflacionaria el consumo retrocedió en septiembre un 9,9 % en comparación con el mismo mes del año pasado y en estos primeros nueve meses la contracción alcanza al 3,5% contra el mismo período de 2021. ¿Esto es doloso? Sí, para los trabajadores, no para los políticos que perciben salarios que superan el cuádruple del costo estimado de la canasta básica de alimentos, el único sector para el que no se firma ningún ajuste, ¿Por qué será?

En esta línea, recientemente, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dio a conocer que, para este día de la Madre, las ventas cayeron 4,7% frente al año pasado.

La economía está paralizada, la clase trabajadora sobrevive y no pretendemos ser fatalistas, penosamente los números expresan la situación laboral y económica, incluso el propio INDEC informó que, por debajo de la Línea de Pobreza se encuentran 10,6 millones de personas y, dentro de ese conjunto, 2,56 son indigentes.

En este contexto hubo quienes festejan un 17 cogobernando con las imposiciones del FMI, qué festejan con más inflación, desocupación, trabajo informal, festejan habiendo pérdida del poder adquisitivo del salario, justo en la misma fecha que se conmemora el día internacional para la erradicación de la pobreza, donde todos esos factores no le hacen justicia a su combate.

Desde Libres del Sur, en pos de encontrar alivio al bolsillo de trabajadoras y trabajadores, propusimos congelar los precios de alimentos y tarifas, juntando poco más del triple de avales que la ley solicita, hace semanas que vienen peloteando quién debe tomarlas, hoy varios medios pretenden instalar esta iniciativa como propia del gobierno. No te dejes embaucar.