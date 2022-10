Diputados de la Coalición Cívica y la UCR le exigieron al gobernador Kicillof que declare la emergencia agropecuaria ante la catástrofe que afecta al sector

“La preocupación por la catástrofe agropecuaria, generada por la extrema sequía que azota a todos los campos de la Provincia de Buenos Aires, generando pérdidas irrecuperables en las distintas cadenas que comprenden la Agroindustria; solicitando por tal motivo al Poder Ejecutivo Provincial, que intervenga decretando la Emergencia y/o el Desastre Agropecuario en la provincia, y se dé intervención al Ministerio de Desarrollo Agrario para que adopte medidas especiales en apoyo a los productores afectados”, indica la iniciativa.

En ese sentido, Bugallo afirmó que “los productores están endeudados y no van a poder cosechar, estamos ante un hecho inédito” y alertó que “si no llueve, no vamos a tener trigo, maíz y soja para año que viene”.

Por su parte, la diputada Etchecoin aseguró que “en un contexto alarmante para el sector agropecuario, es imprescindible que el Estado esté a la altura de las circunstancias y disponga de toda la ayuda necesaria para los productores perjudicados”.

“Por eso, pedimos declarar de manera urgente la emergencia agropecuaria, el campo necesita de estas medidas para seguir siendo el principal motor de la Argentina y el gobernador Kicillof tiene que asumir las responsabilidades y actuar ante esta sequía histórica”, agregó.

El proyecto, que lleva las firmas de los diputados de la Coalición Cívica y la del presidente del radicalismo, Maximiliano Abad, sostiene que “la sequía está golpeando fuertemente en el campo bonaerense como nunca se ha visto en las últimas décadas, generando pérdidas irrecuperables, superiores al 50% y en aumento, por ejemplo, en trigo, pero también en la ganadería, donde la falta de forrajes se está haciendo sentir no solo en la producción de carne, sino también en tambos”.

“Es por esto que es de suma importancia que se dimensione sobre las consecuencias reales que tendrá esta sequía catastrófica, la cual inevitablemente afectará a la economía del país, mermando la recaudación de la Provincia en todos sus órdenes”, se alerta en el proyecto de declaración y agrega: “Es en este momento, que el poder Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, deben acompañar con medidas especiales en apoyo a los productores afectados de acuerdo a la magnitud de los perjuicios soportados, además que esta sequía no solo afecta a los productores que invirtieron, sino que también, afectará a la provincia, generando un menor ingresos de divisas”.

“Es imperioso que el gobernador sea responsable, eficiente y transparente al momento de tomar las decisiones con respecto al gasto público”, finaliza la iniciativa impulsada por la Coalición Cívica y el radicalismo.