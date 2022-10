Por Olavarría Todos busca crear la Escuela Municipal de Conductores

Por Olavarría Todos presentó, este martes, un proyecto de Ordenanza que busca crear el “Programa Municipal de Instrucción de Manejo”. La propuesta, impulsada por Andrea Coronel del Partido Vecinalista, señaló que la iniciativa “se viene trabajando hace meses y surgió de las necesidades de los vecinos”