Energía Eléctrica: hacer un uso racional es no desperdiciar energía

El Ingeniero Claudio Nápoli se refirió a este tema de usar eficientemente la electricidad y no hacerlo sólo de puertas adentro de los domicilios sino también que el Estado debe seguir el mismo camino. Nápoli, Gerente Técnico de Coopelectric, dialogó con LU 32 en el marco del Día Mundial del Ahorro Energético , que se cumplió este viernes



/////////////////////////