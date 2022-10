El Jardín 906 de Sierra Chica participó del programa de reciclado del Hospital Garrahan

El pasado Viernes se realizo el vaciamiento del corazón lleno de tapitas, Luisina Gregorini, docente del Jardín nos conto detalles del momento . "En julio 2022 con los niños y niñas, investigamos sobre el corazón de tapitas, inscribimos al jardín en el programa de reciclado del hospital Garrahan y comenzamos las gestiones para obtener nuestro corazón" manifestó la docente. El viernes se realizó el vaciado y Previamente los alumnos y seños de sala multiedad y tercera sección compartieron lo investigado sobre el reciclado de tapitas y que se hace con ellas.