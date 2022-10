Axel Kicillof presidió el acto de entrega de escrituras

Junto al Gobernador bonaerense estaban el Intendente Ezequiel Galli, el Ministro de Justicia de la Provincia Julio Alak, y la Ministra de Gobierno de la provincia, Cristina Álvarez Rodriguez. Asimismo estuvo en el escenario, el Diputado provincial César Valicenti. Antes de realizar la entrega, hubo palabras. En primer término el Intendente Galli, luego el Ministro Alak y cerró el Gobernador Axel Kicillof. Ingresar para escuchar los discursos