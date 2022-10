Galli: ‘Estoy convencido de que va haber un cambio de gobierno, el Frente de Todos ha perdido la credibilidad de la gente’

Así se expresó el Intendente Municipal, en oportunidad de su presencia en “la mesa de café” del programa “Entre amigos”. Habló de política, de obras, del pedido de aumento del agua con el que acordó, entre otros puntos. Foto de archivo