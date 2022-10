(*) Por Gonzalo Dolagaray

El próximo 13 de noviembre, a través de sus afiliados y afiliadas la Unión Cívica Radical de Olavarría vuelve a elegir a sus autoridades que conducirán el partido por los próximos dos años.

Es por esto que, como actual Presidente del espacio, es pertinente realizar un balance de la gestión llevada adelante de cara a las venideras elecciones.

En primer lugar, decir que esta Comisión le ha dado la oportunidad a cada uno de nuestros afiliados y afiliadas de participar en todas las actividades que se han realizado: desde reuniones, hasta plenarios y comisiones internas ya que siempre hemos pregonado que esta conducción se caracterizó por abrirle sus puertas a todas aquellas personas que se han querido sumar.

En segundo lugar, establecer que todas las promesas de campaña que hemos hecho fueron cumplidas. Prometimos que íbamos a participar de las PASO con lista propia, para que la UCR tenga representación legislativa, y así fue y hoy es el bloque más destacado dentro del Concejo Deliberante, marcando agenda con propuestas e iniciativas que surgen de las demandas de los vecinos y vecinas del Partido.

Además, prometimos trabajar fuertemente en la reconstrucción del Comité y estamos cada vez más cerca de lograrlo y cumplir con el sueño de volver a nuestra querida casa.

Asimismo, prometimos construir los Comités de Circuito por primera vez en la historia y así lo hicimos. Pero como destaco todos los aspectos positivos de la gestión, se debe reconocer que este ítem es la materia pendiente para lo que se viene en cuando al funcionamiento de los mismos.

Por otra parte, nos comprometimos en brindarle el espacio que realmente se merece la Juventud Radical y cumplimos. Se pudo llevar adelante un sobresaliente trabajo en conjunto, desde proyectos que fueron aprobados en el HCD, hasta múltiples actividades sociales. Por lo que puedo decir alegremente que la UCR tiene el futuro asegurado.

Por último, aseguramos estar presentes con nuestros afiliados y afiliadas y así lo hicimos. Recorrimos cada casa durante todo el año con el objetivo de poder contarles los trabajos que venía realizando el partido y convocándolos a participar.

La lista de actividades y labores es larga y aún tenemos por delante un gran desafío que es el 2023. Es nuestra convicción volver a ser gobierno y por ello trabajamos arduamente, porque queremos ser una alternativa y que los ciudadanos nos vean como una opción para gobernar nuestra querida Olavarría.

Como última reflexión, aclarar que se hizo todo lo posible para que el radicalismo local llegue a esta instancia con una lista unificada. Si esto no se logró, no es porque no lo hemos intentado. Somos uno de los pocos distritos en la Provincia que va a elecciones internas ya que la gran mayoría logró un acuerdo. Desde la oposición no nos brindaron esa posibilidad y tampoco hemos recibido respuesta ante los intentos de comunicación o un llamado.

Por todo lo mencionado anteriormente, como Presidente es que pido a cada uno de nuestros afiliados y afiliadas que nos acompañen el próximo 13 de noviembre en la continuidad del trabajo que venimos desarrollando, apoyando a la lista oficialista encabezada por la concejal Belén Vergel y Simón Schwab, joven referente de la JR.

(*) Presidente de la Unión Cívica Radical de Olavarría