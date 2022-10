La última recuperación de la Democracia

Foto: Getty

Este domingo 30 se cumplieron 39 años de las elecciones de 1983, cuando la Argentina consagró, por primera vez sin el peronismo proscrito, a una fórmula radical, encabezada por Alfonsín-Martínez. Se trató de la salida del último período dictatorial, explicó Eduardo Lazzari, el historiador de Buenos Aires en 'Entre Amigos'.