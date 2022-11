‘Bajaron la cantidad de servicios y eso significa que se pudo prevenir’

Es la reflexión que realizó Adrián Guevara, coordinador de Defensa Civil Olavarría, al referirse a lo actuado durante el fin de semana, por el viento que había sido puesto en alerta por el SMN. Consideró que, en base a su percepción, la población está prestando más atención a los avisos de estas características.