Presentaron el Black Friday Olavarría edición 2022

Foto: En Línea Noticias

Se realizará del 10 al 14 de noviembre y participarán cerca de un centenar de comercios locales. Hubo una conferencia de prensa en la mañana de este martes en la Cámara Empresaria, encabezada por su titular, Mario Antista: la ingeniera Emilia Díaz, Subsecretaria de Empresas de la Comuna; y Sergio Fuhr, responsable de Productora Norte, todos auspiciantes de la iniciativa, junto a En Línea Noticias.