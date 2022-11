Vacunación COVID: se aplica el tercer refuerzo



En el país se efectuó desde este martes se lanzó nuevamente la vacunación, en el caso de Olavarría nunca se paró. El Licenciado Ramiro Borzi, de la Región Sanitaria Novena, indicó que se vacuna de Lunes a viernes de 8 a 16 en la Peña de Boca