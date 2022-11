Se atienden unas 1100 conversaciones diarias en el whatsapp de Salud

El subsecretario de recursos de la salud, Alexis Armanini, realizó un balance en LU32 del canal de atención que, confesó, ha tenido muchas modificaciones desde que se lanzó en abril de 2021. Señaló que, diariamente, se entregan unos 300 turnos, aunque saben que no alcanza y detalló los inconvenientes.