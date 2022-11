‘Queremos conducir y transformar la realidad, sino parecería un hobby meterse en la interna partidaria’

El ingeniero Marcelo Spina, candidato a convencional provincial por la lista 123, que participará en la interna radical este domingo 13, fue muy crítico en Radio Olavarría con la gestión local del partido. Planteó reparos en la actual Juventud; señaló que la UCR tiene un solo concejal, porque la candidata de la otra lista a conducir el Comité es ‘prestada’. En esa línea se lamentó porque el radicalismo local ha sido escuela para dirigentes que se han ido a otros partidos.