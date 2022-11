El Mozarteum Olavarría se aparta de la música clásica, por primera vez, este domingo

Ofrecerá un espectáculo de tango, a cargo de Emiliano y Lautaro Greco, en formación de dúo, con piano y bandoneón. Claudia Cortés, integrante del Mozarteum, afirmó que se trata de romper con estereotipos y encasillamientos. ‘La música, mientras sea buena, es música más allá de los géneros’, sostuvo.