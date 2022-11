Tavela: ‘Las internas fortalecen al radicalismo’

La diputada nacional por Evolución, reflexionó en LU32 acerca de la compulsa que el 13 de noviembre sostendrán algunos comités, entre ellos el de Olavarría, donde no se pudo llegar a un acuerdo, como en el Bonaerense y en la mayoría de los distritos. Apoyó fuertemente al actual oficialismo, que propone a Belén Vergel.