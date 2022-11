Continúan los trabajos de mantenimiento urbano e hidráulico

Con equipamiento vial propio (minicargadora Bobcat S510), este miércoles se completaron trabajos de mantenimiento de calles y limpieza de cordones cuneta en barrio Pickelado (Cnel. Suárez, e/ San Martín y Av. Del Valle). Posteriormente, el jueves se realizó mantenimiento y granceado sobre Rivadavia entre calles 118 y 130, continuando por calle 130 a Los Cuarteles. También se comenzaron con las tareas de mantenimiento y corrección de cunetas en el barrio Carlos Pellegrini. Finalmente, durante los días jueves y viernes se lleva a cabo bacheo en el barrio Mariano Moreno.

Este tipo de trabajos tienen por finalidad, por un lado, mejorar el estado de las calles, la transitabilidad, la accesibilidad tanto para los vecinos del sector, que circulan a diario, como así también para el ingreso de los servicios de emergencias, y por otro, mejorar la evacuación superficial del agua, especialmente en el período de lluvias, cuando se originan mayores complicaciones.

Asimismo, personal del área limpió basural a cielo abierto en Av. Pueyrredón esq. Ayacucho, para prevenir la contaminación y la transmisión de enfermedades, causada por la gran cantidad de distintos tipos de residuos y desechos que se encuentran en calles de tierra o a la vera de un camino.

Se recuerda que la Ordenanza Nº 195/84 establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.

En este sentido se solicita a la comunidad no arrojar residuos en lugares no permitidos para tal fin, con el propósito de contribuir con el cuidado del ambiente en el que vivimos todos.

Por otra parte, desde la Dirección de Hidráulica durante la semana se continuó con la limpieza del arroyo a la altura del puente de Av. Del Valle. Se indicó que, una vez culminada esta etapa, se continuará con la limpieza del lado del Club Estudiantes.