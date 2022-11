La Dirección de Minería del Municipio capacita en operación de maquinaria pesada

Hay 30 personas que están siendo parte de una iniciativa que sostienen con el ITECO, la Fundación Loma Negra y Finning Cat. Daniel Lencina, a cargo de la dependencia, señaló en LU32 que el curso tiene un fuerte eje en el género, ya que la mitad de los cursantes, son mujeres, que se están capacitando para operar palas cargadoras, volquetes y excavadoras.