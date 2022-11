Juventud UCR: ‘Desconocer la militancia juvenil es desconocer un gran grupo’

Simón Schwab candidato a vicepresidente del Comité de la UCR por la lista 118, se refirió en LU32 la actualidad de la agrupación, que él preside. Respondió críticas de los adversarios, destacó la comunicación con los concejales y, se lamentó, porque se nota que la incertidumbre del país hace que muchos jóvenes de acá, elijan Ezeiza.