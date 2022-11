‘No importa si soy primera, segunda o tercera ¡quiero estar!’

Teresita Verea, ternada a nivel bonaerense para el premio Mujer Empresaria, que entrega la Federación Económica de la Provincia, explicó en LU32 que la terna salió de una cantidad importante de comercios, que habían sido propuestos por las distintas cámaras empresarias. El día de premiación es el 17 y confirmó que va a participar del acto en un hotel porteño. Aprovechó para agradecer nuevamente a su equipo y a los clientes.