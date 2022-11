Leffort presentó el nuevo C3

Fue durante un encuentro realizado en la sede ubicada en ruta 226. Claudio Capace, formador de la red comercial, dialogó con LU 32. Expresó que tras el encuentro de Olavarría, le sigue este jueves en Tandil y el viernes en Mar del Plata. A la hora de describir el nuevo C3, expresó que es un auto que tiene un buen precio, dirigido a un público más joven, más activo."Les va a sorprender el precio y la cantidad de bonificaciones " y los servicios que traerá incluidos