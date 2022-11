Aniversario de Loma Negra: el Intendente presidió el acto protocolar

Se llevó a cabo en la Plaza de la Eficiencia y el Trabajo, ubicada en Alberdi y Luciano Fortabat. En la previa, Radio Olavarría dialogó con Gabriel Suburu, Delegado Municipal, quien expresó que ‘ con mucha energía trabajamos todos los días’