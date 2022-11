Allanamiento positivo por venta de estupefacientes

Foto y fuente audio: En Línea Noticias

En el marco de un pedido de la fiscalía 4, por otra causa donde se estaba buscando un arma, encontraron más de 700 gramos de cocaína en un zanjón cercano a una vivienda de Villa Aurora, donde vive 'El Narigón' Gallastegui. El fiscal Moyano, responsable de la fiscalía especializada en estos hechos, fue convocado al lugar y confirmó que la cocaína fue hallada en un zanjón situado frente al domicilio en cuestión, ubicado en calle Las Orquídeas al 2400.