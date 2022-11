Por una UCR con protagonismo joven y representación plural, desde la Jr votamos lista 118

Señalan “Al igual que nosotres busca un radicalismo fuerte con más mujeres y jóvenes en su conducción con mirada progresista para reconstruir el Estado y avanzar en una agenda de desarrollo con inclusión y oportunidades para hacer una sociedad más igualitaria.

Es muy importante poder ocupar espacios dentro del partido en donde poder seguir trabajando por el desarrollo de políticas públicas destinadas a los y las jóvenes.

Sabemos que la lucha por la igualdad política en nuestro partido comenzó con grandes militantes como Florentina, Elvira Rawson, Norma Allegrone, María Teresa Morini y tantas otras. Que hoy esté encabezando Belén nos pone muy orgullosxs. Es una gran mujer, muy capaz, trabajadora y con mucha fuerza. Reivindica la lucha de tantas mujeres comprometiéndose a garantizar una representación política igualitaria.

Ambos entienden que un partido que no tiene jóvenes, que no tiene mujeres en sus guías de conducción, no tiene posibilidad de tener un partido competitivo, moderno y adecuado a las necesidades de la sociedad.

Es un nuevo desafío el que van a afrontar pero lo van a hacer de la mejor manera y no tenemos duda de eso porque tenemos la misma causa y un horizonte claro: seguir trabajando por Olavarría y por la Argentina que soñamos.

Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten”