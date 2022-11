‘El lunes, después de la elección, conduciremos una ampliación del Radicalismo’

Fabián Irassar, candidato a presidir el Comité de Olavarría en las elecciones de este internas de este domingo 13 por la lista 123, cerró su campaña en LU32. Lo hizo con un discurso propositivo y una promesa de ampliación de la base radical. Criticó a la conducción actual por no darle la participación suficiente a las minorías en la vida partidaria.