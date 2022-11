Mantenimiento urbano: continúa el plan de mejoramiento integral

Desde la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, se continúa con los trabajos de mejoramiento integral, que se ejecutan de manera rutinaria en distintos puntos del casco urbano y localidades del Partido. En este sentido, se trabajó de forma sostenida en la corrección de cunetas en el barrio Carlos Pellegrini.

Al mismo tiempo, continúa la limpieza de basurales a cielo abierto. Con maquinaria y recursos propios, durante el transcurso de la corriente semana se llevó a cabo la limpieza de basurales en tres puntos:

– Circunvalación entre Av. Avellaneda y Frontera Sur

– Calle 2 entre Av. La Rioja y Av. Pellegrini.

– Guisasola y puente de RN Nº 226.

Los trabajos se encuadran en un plan integral de limpieza que busca evitar la contaminación y la transmisión de enfermedades, causada por la gran cantidad de distintos tipos de residuos y desechos que se encuentran en calles de tierra o a la vera de un camino.

Las tareas comprenden, además de la limpieza, el retiro y traslado de los residuos para la recompactación final, para dejar en óptimas condiciones el sector.

Cabe destacar que el Municipio cuenta con un relevamiento propio con puntos identificados, que fue elaborado por la Dirección de Mantenimiento Urbano y el área de Contralor de Servicios, en el marco de las recorridas que realiza personal municipal por distintos sectores de la ciudad.

Se recuerda que la Ordenanza Nº 195/84 establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.

Finalmente, en la mañana de este viernes, personal de Mantenimiento y Obras Públicas procedió a realizar trabajos de bacheo, en el sector de 9 de Julio entre Av. Pueyrredón y Collinet. Con equipamiento vial propio (minicargadora Bobcat S510), las tareas de bacheo sirven para mejorar las condiciones de circulación en calles internas. El bacheo consiste en el fresado, retiro de una capa de pavimento, colocación de nuevo material de bacheo y posterior compactación con rodillo.