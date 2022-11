‘El 14 tenemos que estar pensando todos juntos el radicalismo que viene’

La candidata por la lista 118, Belén Vergel, cerró su campaña en LU32. Señaló que están todo el tiempo en la calle, por eso tienen un termómetro certero de lo que necesita el afiliado. Respecto a la cantidad de candidatos en la lista, lo relacionó con la inmensa participación que relevaron al momento de confeccionarla. ‘Es una mesa de conducción diferente’ señaló.