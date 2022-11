‘Cuando el radicalismo es protagonista, ayuda a que el frente electoral esté mejor posicionado’

La concejal y, ahora presidenta del Comité local Belén Vergel, dialogó con la prensa, minutos después de confirmada su victoria, frente a Fabián Irassar que era el propuesto por la lista 123. Tal lo declarado el viernes, convocó a los opositores para ‘trabajar todos juntos’ para poner más fuerte al radicalismo.