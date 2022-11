‘No va a haber ningún inconveniente con la responsabilidad’

Esto lo afirmó el Dr. Leandro Lanceta, titular del Área de Licencias de Conducir de la Municipalidad, en referencia a la acción de eliminar el examen práctico para los mayores de 70 años desde el 1 de diciembre. Destacó que también todo el proceso de renovación de licencia, incluyendo el examen teórico, se dará en el Salón Rivadavia.