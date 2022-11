Aguilera destacó la realización del Encuentro Provincial 2022 de Minería, Ciencia e Industria en Olavarría

El Subsecretario de Minería de la Provincia de Buenos Aires dijo que se espera la asistencia de representantes de numerosas entidades de renombre, entre las que destacó las Universidades de La Plata, Del Sur, de Lomas de Zamora, de Tres de Febrero y, por supuesto, la UNICEN. También han confirmado su asistencia referentes del CONICET y el INTI.