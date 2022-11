'Por Olavarría Todos' participó del tercer Congreso Vecinalista en Cañuelas

Andrea Coronel , integrante de “Por Olavarría Todos “ indicó que se congregaron 40 agrupaciones vecinalistas de las 8 secciones electorales.

En general se expresó la preocupación por la inseguridad, la inflación y se coincidió en la necesidad de que se plasme una verdadera autonomía municipal. Con vistas al acto electoral, se propone boleta única en papel