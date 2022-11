Por ahora, Olavarría no pedirá la emergencia agropecuaria

Foto: Zonacampo

Se estudió pero por las lluvias, que llegaron ‘casi a tiempo’, definieron no encarar la solicitud, indicó el ingeniero Hugo Santonja, responsable de Desarrollo Agropecuario de la Comuna en LU32. También destacó que ya empezaron las aplicaciones contra la tucura, como siempre, antes de la sanción de la ordenanza. Detalló las zonas que están más complicadas por la plaga.