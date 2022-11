Lucas Moyano en Panamá: ‘capacitarme y tomar contacto con otros profesionales de Latinoamérica y aprender, es muy gratificante’

Así se expresó el Fiscal Lucas Moyano, de la UFI 22, especialista en cyberdelitos, que participa de un encuentro en Panamá. Indicó que uno de los puntos que se están tratando son los relacionados con el ransomware en las criptomendas. El ransomware, es un ataque informático, que puede afectar a instituciones privadas o públicas