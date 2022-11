Bancos : cambian el horario a partir del martes 22

La Bancaria hizo saber que tras una reunión con el Ministro Insaurralde, le manifestó que firmó el decreto y pasó para la firma del Gobernador Kicillof. José Luis Iturralde, de la Bancaria regional Azul, dio detalles de la medida.Adelantó que el cambio de horario será de aplicación este 21 de noviembre, pero, como es feriado, en la práctica comienza el 22 de noviembre. El horario será de 8 a 13, extendiéndose hasta el 31 de marzo