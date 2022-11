Paro de Médicos: reclaman por los bajos valores y los tiempos de pago

El Dr. Daniel Cocce , titular del Círculo Médico de Olavarría, dialogó con LU 32 sobre este paro previsto para el viernes. Explicó que “esta medida es tomada por FEMEBA a la cual están adheridos 12 mil médicos”. Además participan otros círculos que no pertenecen a la Federación. La medida es para visibilizar un problema de la salud pública y privada. Los bajos valores, los tiempos de pago que se hacen a 6 meses, se quedan por debajo de la inflación. No se puede seguir trabajando así. Especificó que es un paro general , van a acatar los consultorios y las clínicas. Ingresar para escuchar la entrevista