Durañona sufrió la corta tormenta del atardecer del martes

Adrián Guevara, titular de Defensa Civil, indicó que fue sólo en un establecimiento. Allí, el viento voló tinglados, techo de un galpón y plantas de 80 años. Indicó que también se produjo un corte de luz que será reparado por Coopelectric