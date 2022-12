Olavarría más que duplicó su presupuesto en un año

Al mediodía de este miércoles el intendente Ezequiel Galli, junto a la Secretaria de Hacienda Eugenia Bezzoni, presentó el cálculo, que proyecta ejecutar casi $19 mil millones de pesos. Confirmó que seguirán los incrementos de tasas semestrales y que este 2022 se usaron unos $11 mil millones de pesos, de los $8.300 aprobados inicialmente. Fue crítico con el estado de la economía promovida por el gobierno nacional.