Concejales advierten falta de información en relación a los recursos de la venta de la calle a Cementos Avellaneda

El área de prensa del HCD informa que en el marco del expediente 187/22 la comisión de Comisión de Control y Seguimiento de los recursos afectados como resultado de la venta de la calle a la firma Cementos Avellaneda resolvió, con los votos positivos de los concejales Sarachu, Arouxet y García, y los votos negativos de los concejales Mujica y Matrella dar a conocer un comunicado. El concejal Gastón Sarachu se expresó sobre el mismo