Congreso Regional sobre violencia familiar y de género

Tendrá lugar este 6 de diciembre desde las 14 en el Complejo Recreativo Sindical. Marisel Cides, referente en el tema y que forma parte de la organización desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, dialogó con LU 32.Señaló que esto es consecuencia de tener por primera vez un centro de atención de violencia familiar y de género que permitió abordar a trabajadores y trabajadoras entendiendo que la defensa de los derechos no es sólo en las horas de trabajo, sino durante todo el día