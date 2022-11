UCR: ‘Los resultados demostraron que Evolución está creciendo día a día’

La nueva presidenta de la UCR, Belén Vergel, adelantó en LU32 que el traspaso de mando del Comité será en diciembre, en consonancia con lo que suceda en los otros distritos. Señaló que se pondrán a trabajar con los referentes de la otra lista y, aprovechó para responder declaraciones de la diputada Lordén, a la que le pidió ‘renovación’.