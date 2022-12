Mundial de fútbol: los colectivos funcionarán con horario restringido

Será este sábado por el partido de Argentina –Australia.tanto en servicio urbano como interurbano .Desde la Empresa Tu Bus presentaron una nota a la Municipalidad, firmada por el Delegado, Marcelo Sequiera, solicitan el recorte del servicio urbano desde las 15,30 del sábado y hasta finalizado el partido de Argentina.Además se pide que esto continúe en vigencia en caso de que la selección avance a las instancias , cuartos de finales , semi final y final este mismo permiso quede vigente. En lo que respecta al servicio interurbano, el Delegado Jorge Padín , dio detalles. Ingresar para escucharlo