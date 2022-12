El Frente de Organizaciones en Lucha reclamó contra noticias falsas

En la mañana de este viernes, se reunieron en una ruidosa movilización en la plaza central, en consonancia con una jornada nacional, para pedir que no se ponga la lupa solo sobre los trabajadores de los movimientos sociales. Santiago Borghi, referente local del FOL, explicó las razones de la protesta, y también trazó un panorama de la actualidad del Frente en Olavarría.